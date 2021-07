OnePlus 7 e 7 Pro ricevono un importante aggiornamento: risolti bug e ridotti i consumi

OnePlus Nord 2 5G è appena diventato disponibile per l’acquisto in Italia, ma intanto la società di Pete Lau ha deciso di rilasciare un aggiornamento per una gamma di smartphone più datata, ovvero i modelli OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Essendo un update alquanto importante, vediamo cosa porta con sé.

Come segnalato anche da PhoneArena, l’aggiornamento OxygenOS 11.0.2.1 è appena diventato disponibile per i succitati smartphone per un numero ancora limitato di utenti, dando il via quindi alla fase di rilascio globale che vedrà la sua conclusione solamente tra qualche giorno. Il fatto che entrambi i dispositivi mobili in questione ricevano ancora aggiornamenti quasi ogni mese non è una sorpresa, dato che il brand asiatico ha assicurato il supporto prolungato sin dal loro lancio; ciononostante, per questa patch in particolare bisogna dedicare un breve articolo per spiegare le migliorie introdotte.

Il changelog parla infatti di una riduzione del consumo energetico e di una gestione migliorata del controllo del surriscaldamento, novità decisamente importanti che garantiranno certamente maggiore longevità a OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Gli utenti che li possiedono e li usano ancora, quindi, potranno sorridere sapendo che gli sviluppatori di casa OnePlus ancora ci tengono a loro. In ogni caso, ecco il log delle modifiche completo:

Sistema

Consumo energetico ridotto

Migliore gestione del controllo del surriscaldamento

Risolta l’impossibilità di riprodurre video ad alta definizione su alcune piattaforme

Patch di sicurezza Android aggiornata a 2021.06

File Manager

Risolto il problema di crash dell'applicazione

Fotocamera

Risolto il problema per cui la fotocamera era sfocata durante le riprese a schermo intero

Migliorata la stabilità

Telefono

Ottimizzato l'effetto di visualizzazione dell'interfaccia utente del tastierino

Restando nel mondo OnePlus, indiscrezioni di mercato parlano della cancellazione dello smartphone OnePlus 9T dai piani dell’azienda, presumibilmente a causa della carenza di componenti.