OnePlus 7 e 7T ricevono Open Beta 1 OxygenOS 12: avviati test Android 12

Dopo il rilascio di OxygenOS 12 stabile su OnePlus Nord, la società cinese sta spostando l’attenzione ai flagship del 2019 concentrandosi sulla beta di Android 12 per OnePlus 7 e OnePlus 7T. Proprio in queste ore, infatti, la nuova Oxygen OS 12 Open Beta 1 per OnePlus 7 e 7T è stata rilasciata tramite il forum ufficiale.

Sul sito della community OnePlus è apparso proprio nel corso della notte il post dedicato al rilascio di OxygenOS 12 Open Beta 1 per Oneplus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro con il changelog completo delle modifiche applicate, che trovate di seguito:

Sistema

Aggiunta funzione Smart Battery Engine, prolunga la durata della batteria con algoritmi intelligenti e tecnologia di autoripristino biomimetico

Ridisegnate icone delle app utilizzando nuovi materiali per dare più profondità e un maggiore senso di spazio e consistenza alle icone

Icone desktop ottimizzate con design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Rinnovato layout pagina seguendo principio riduzione del rumore visivo e ottimizzata presentazione di testo e colore per far risaltare le informazioni chiave

Regole di blocco dello spam ottimizzate: aggiunge una regola per bloccare i messaggi MMS

Modalità scura

Supporto a tre livelli regolabili, per un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

Integrate nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, rendendo i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere

Aggiunto l'accesso a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Work Life Balance

Aggiunta della funzione Work Life Balance che consente di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide

Supporto per la commutazione automatica della modalità Work/Life in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora anche con profili di notifica personalizzati per le app in base alla preferenze dell'utente

Galleria

Supporto per il passaggio tra diversi layout con una gesture (pizzico con due dita) e il riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas

Aggiunti nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza più personalizzata per il blocco schermo con immagini stimolanti

Aggiunta di pennelli, tratti e supporto a regolazione del colore

Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi

Aggiunto stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

Aggiunta dell'anteprima dell'effetto vocale per consentire di registrare il proprio effetto vocale o controllarlo in tempo reale

Accessibilità

Categorizzazione ottimizzata delle funzioni raggruppandole in vista, udito, azioni interattive e generali

TalkBack supporta più app di sistema, tra cui Foto, Telefono, Posta e Calendario

Per scaricare la versione beta di Android 12 per OnePlus 7 e 7T è necessario avere OxygenOS versione 11.0.7.1 o 11.0.8.1. Ovviamente, in caso di problemi tecnici, è sempre possibile tornare alla build precedente di Android 11.

Tra i problemi già noti ci sono l’impossibilità di accendere lo schermo semplicemente toccandolo, possibile lag dopo il riavvio e la visualizzazione anomala del widget Orologio sull’AOD.

Pochi giorni fa sono arrivati anche bug fix importanti per la gamma OnePlus 8.