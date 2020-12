Oneplus 7, Oneplus 7T e Android 11: siamo ancora in alto mare

Sono ormai passati diversi mesi dal rilascio ufficiale di Android 11 eppure ci sono aziende come OnePlus che ancora non sono riuscite a portarlo su alcuni dei propri flagship. Parliamo di OnePlus 7 e OnePlus 7T che ancora non hanno ricevuto OxygenOS11, ovvero l'aggiornamento ufficiale ad Android 11 da parte della casa madre.

Il nuovo major update del robottino verde ha raggiunto OnePlus 8 e Oneplus 8 Pro già da tempo perciò era lecito aspettarsi un rilascio ufficiale per gli altri smartphone di punta di lì a poco, soprattutto stando alla roadmap ufficiale diffusa da OnePlus in cui venivano nominati appunto gli, a quanto pare, sfortunati 7 e 7T.

Stando all'annuncio ufficiale sul forum di OnePlus [Cinese], la compagnia ha voluto informare gli utenti che i due smartphone subiranno uno slittamento nel rollout di Android 11 per via di problemi di decrittografia dei dati dopo l'update.

L'azienda cinese ci ha tenuto a comunicare che sta lavorando con il team tecnico di Qualcomm per risolvere le problematiche incontrate il più presto possibile. Stando alla nuova roadmap, si spera di riuscire a superare questo ostacolo nel giro di una settimana per riuscire a rilasciare una closed beta entro un mese e la beta aperta poco dopo.

Nel frattempo ricordiamo che sono trapelate le prime immagini di OnePlus 9 5G e che il suo annuncio è imminente.