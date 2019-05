OnePlus 7, possibile acquistarlo in Italia il 18 maggio nel pop-store di Roma

Anche per il lancio del nuovo OnePlus 7 l'azienda cinese ha predisposto un pop-up store che promette la possibilità di acquistare il device in anteprima, ricevendo alcuni gadget esclusivi. Questa volta il pop-up store sarà a Roma, e non Milano.

La presentazione ufficiale del device sarà il 14 Maggio, e solo tre giorni dopo nel pop-up store di OnePlus i fan del brand potranno metterci le mani sopra. Ad ogni modo OnePlus non ha difeso bene i suoi segreti questa volta: diversi leak hanno svelato pressoché ogni dettaglio del flagship phone, incluso il design finale, che trovate qua.

Non solo Roma, OnePlus ha predisposto dei pop-up store in 30 città in tutto il mondo, tra queste Londra, Berlino, Madrid e Parigi.

Il pop-up store si trova in via Torre Argentina 72, per tutte le due giornate dell'iniziativa (è aperto anche sabato 18) sarà possibile acquistare il OnePlus 7 e ricevere anche dei gadget esclusivi. Sarà presente anche il team di OnePlus, disponibile per fare due chiacchiere e rispondere ad ogni domanda sul nuovo device.

Il negozio apre alle 12 e chiude alle 17. Il prezzo? Potrebbe partire da 699€, ha rivelato un altro rumor. Il modello con 12GB di RAM e 256GB di storage invece costerà 819€.