OnePlus 7 presentato il 14 Maggio, ora è ufficiale

L'annuncio era dietro l'angolo, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del CEO, Pete Lau. OnePlus ha da poco iniziato a spedire gli inviti stampa per l'evento di presentazione di Oneplus 7 Series, in programma il prossimo 14 Maggio.

Il lancio avverrà, oltre che insieme alla stampa, insieme alla community: i biglietti per l'evento di Londra sono già in vendita sul sito ufficiale di OnePlus: gli early bird tickets sono in vendita a 18 Euro fino a Giovedì 25 Aprile, mentre quelli standard e quelli Plus One saranno disponibili prossimamente.

I partecipanti saranno tra i primi al mondo a vedere e a provare gli ultimi device OnePlus in uno dei più grandi community event di sempre: è stimata una partecipazione di oltre 8.000 persone in tutto il mondo.

Gli utenti della community OnePlus che non riusciranno a partecipare di persona potranno seguire l’evento di lancio attraverso la diretta streaming, che sarà disponibile su OnePlus.com e sui canali social di OnePlus su YouTube, Twitter e Facebook.

Per la prima volta, OnePlus organizzerà un lancio davvero globale, con tre eventi che avverranno simultaneamente in tre continenti.

Il via è previsto alle ore 17 italiane di Martedì 14 Maggio. Ovviamente Everyeye seguirà l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti.

OnePlus 7 e 7 Pro sono trapelati proprio qualche ora fa con la scheda tecnica completa.