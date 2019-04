OnePlus 7 Pro: confermata la tripla fotocamera posteriore

In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 14 Maggio, OnePlus sta lentamente svelando le specifiche tecniche di OnePlus 7 e 7 Pro. In un teaser pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, la società cinese ha confermato la tripla lente fotografica posteriore per il modello Pro della serie.

Il breve filmato, che dura poco più di dieci secondi, dice al mondo che "campane e fischietti fanno rumore" e ricorda che OnePlus "fa telefoni".

Dopo queste brevi didascalie, arriva la parte più interessante, ovvero quella in cui si vede la silohuette della scocca posteriore, caratterizzata da tre lenti fotografiche montate al centro con la configurazione a semaforo (quindi in verticale e non orizzontale come ipotizzato da molti). Ovviamente OnePlus non ha svelato in alcun modo il design finale dei dispositivi, ma si tratta comunque di un aggiornamento importante, nonchè una conferma di prim'ordine che dimostra come il produttore voglia rivolgersi con insistenza al mercato degli smartphone di fascia alta, andandosi a contrapporre a dispositivi come Huawei P30 Pro e Galaxy S10 Plus.

La conferma arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione delle schede tecniche ufficiali dei due dispositivi. OnePlus 7 Pro dovrebbe includere un sensore da 48 megapixel (f1.5 OIS + EIS) + 8 megapixel (zoom 3x, f.4) + 16 megapixel (grandangolare a 117 gradi, f2.2), mentre la lente frontale dovrebbe essere da 16 megapixel.