OnePlus 7 Pro disponibile da oggi, nei prossimi giorni su Amazon

OnePlus 7 Pro è disponibile a partire da oggi in tutta Europa su OnePlus.com. Oltre che sull’e-commerce ufficiale di OnePlus, in Italia OnePlus 7 Pro sarà disponibile anche presso partner selezionati come MediaWorld e Amazon nei prossimi giorni.

Con il display più avanzato del settore, il tanto acclamato OnePlus 7 Pro offre un’esperienza utente mai vista prima, grazie al suo schermo, alla sua fotocamera e alle sue performance.

Oggi vengono lanciate anche le OnePlus Bullets Wireless 2, l’ultima versione delle cuffie molto apprezzate dalla critica, con tripli driver per un suono di qualità. Le OnePlus Bullets Wireless 2 saranno disponibili soltanto su sito OnePlus.com.

OnePlus 7 Pro è disponibile adesso nelle varianti Nebula Blue e Mirror Grey su OnePlus.com, a partire da € 709. Oltre che sull’e-commerce ufficiale di OnePlus, i consumatori in Italia potranno acquistare OnePlus 7 Pro anche presso la rete MediaWorld e su Amazon nei prossimi giorni.

La versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, disponibile nella colorazione Mirror Gray, ha un prezzo di 709 Euro, mentre quella con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria può essere acquistata a 759 Euro nelle colorazioni Mirror Gray e Nebula Blue. Disponibile anche la versione da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, ad 829 Euro, mentre quella da 8 gigabyte e 256 gigabyte Almond sarà disponibile prossimamente.