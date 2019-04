OnePlus 7 Pro, la fotocamera alla pari con i top. Parola di OnePlus

Si sta lentamente componendo il puzzle intorno alla settima generazione di smartphone targati OnePlus, e dopo le indiscrezioni emerse a seguito della certificazione A+ del display da parte di DisplayMa, emergono una nuova serie di informazioni sul comparto fotografico del modello OnePlus 7 Pro.

A rivelare le nuove informazioni ci ha pensato Simon Liu, direttore del comparto imaging di OnePlus, che è stato intervistato con Wired.

Nel corso della chiacchierata, Liu ha confermato che il modello Pro disporrà di uno zoom ottico 3x, come ampiamente richiesto dagli utenti sul forum dell'azienda. Il dirigente ha però anche lanciato una sfida agli smartphone top di gamma presenti sul mercato, affermando che OnePlus 7 Pro sarà in grado di competere con essi in quanto si tratterà di uno smartphone "di primo livello". Liu però ha osservato che "probabilmente non saremo in grado di sconfiggerli a livello fotografico, ma il mondo dell'imaging è sempre soggettivo".

OnePlus 7 Pro sarà anche dotato di zoom digitale 10x, mentre non dovrebbe essere presente alcun sensore di profondità ToF, che misura il tempo impiegato dalla luce ad infrarossi per rimbalzare su un soggetto e tornare al telefono, fornendo misurazioni di profondità più accurate ed una mappatura in 3D. Questo sistema è anche impiegato nelle applicazioni che si basano sulla realtà aumentata.

Liu ha notato che gli utenti OnePlus noteranno una differenza sostanziale tra le immagini scattate con i modelli precedenti con quelle scattate con OnePlus 7 Pro. "Le nostre immagini saranno molto più dettagliate rispetto ai modelli precedenti. Dal punto di vista di un fotografo professionista, una delle principale differenze con uno smartphone è lo zoom ottico. Nei nostri precedenti telefoni, volevamo mantenere un bel corpo del telefono, in modo tale da non renderlo troppo spesso. In questo caso, grazie ai feedback degli utenti siamo riusciti a trovare il bilanciamento ideale" ha affermato.

OnePlus ha anche deciso di rendere l'effetto bokeh più naturale, attenuandolo un pò. Liu ha affermato che la sfocatura presente nei ritratti sarà più simile a quella garantita dalle fotocamere professionali, a differenza dello scorso anno quando l'effetto veniva potenziato artificialmente.

Novità anche dal punto di vista dell'intelligenza artificiale ed il rilevamento delle scene, che renderà il tutto più naturale.

La presentazione di OnePlus 7 è in programma il 14 Maggio.