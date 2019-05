OnePlus 7 Pro, un leak rivela il design dello smartphone

Il sito WinFuture ha messo le mani su alcune immagini leak del OnePlus 7 Pro, che sarà ufficialmente annunciato il prossimo 14 Maggio. Per le aziende del tech diventa sempre più complicato proteggere i loro segreti, mentre noi possiamo dare già ora un occhio a come sarà il prossimo flagship del produttore cinese.

Il look è estremamente simile a quello del fratello meno "dopato", il OnePlus 7. Abbiamo uno schermo estremamente pulito, privo di cornici ma anche senza l'odiato notch. Questo perché come anticipato da una pubblicità teaser pubblicata sul New York Times, il device avrà una fotocamera interna a scomparsa — una feature già vista in diversi altri smartphone di ultima generazione, tra cui l'Honor Magic 2.

Complessivamente il design non si distingue eccessivamente da altri smartphone di ultima generazione, anche nel retro troviamo l'ormai classico comparto fotografico a tre obiettivi sviluppato verticalmente — niente quadratoni alla "Mate 20 Pro", una scelta che invece probabilmente ritroveremo nell'iPhone XI.

Trovate le foto, una esclusiva WinFuture, nel link in fonte.

WinFuture si sbilancia ulteriormente, dando per certi alcuni rumor circolati in passato. Secondo il sito il display del OnePlus 7 Pro avrà un refresh rate a 90Hz, alla pari di alcuni device con focus sul gaming.

Altre specifiche a questo punto molto probabili se non certe sono il display Quad HD+ Super AMOLED, batteria da 4.000mAH, processore Qualcomm 855 e RAM da 8-12GB.

Cosa ne pensate?