OnePlus 7 Pro, il prezzo di partenza potrebbe essere di 699 Euro

Manca davvero poco alla presentazione ufficiale di OnePlus 7 ed OnePlus 7 Pro, che dovrebbero vedere la luce il prossimo 14 Maggio nel corso di un evento in programma da tempo. Quest'oggi però si parla del prezzo di partenza per il dispositivo.

Dopo il leak che ha svelato il design, infatti, tocca al prezzo, che è uno degli elementi centrali in fase di scelta ed acquisto del dispositivo. Secondo quanto riferito, OnePlus 7 Pro dovrebbe partire da 699 Euro per la versione base con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio interno. Si passa invece a 749 Euro per la variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria, mentre il modello ultratop co 12GB di RAM e 256GB di storage dovrebbe aggirarsi intorno agli 819 Euro.

Le indiscrezioni sui prezzi sono emerse grazie al sito WinFuture, e chiaramente potrebbero essere diversi a seconda del regime fiscale dei vari paesi.

In rete, sempre tramite lo stesso sito, è anche emersa la possibile scheda tecnica di base del dispositivo.

OnePlus 7 Pro infatti dovrebbe includere uno schermo Fluid AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 3120x1440 pixel e refresh rate di 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core, GPU Adreno 640, sensore per le impronte digitali in-screen. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una tripla lente da 48 megpaixel con apertura F/1.6 e stabilizzazione ottica delle immagini, accompagnata da un sensore grandangolare da 16 megapixel f/2.2 ed un terzo sensore da 8 megapixel f/2.4 con zoom ottico 3x. La lente frontale per i selfie invece dovrebbe essere da 16 megapixel. Infine, la batteria dovrebbe essere da 4.000 mAh con supporto alla ricarica veloce.