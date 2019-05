OnePlus 7 Pro è ufficiale: specifiche, prezzi e disponibilità in Italia

OnePlus, nel corso dell'evento da tempo preannunciato, ha tolto il velo dal nuovo smartphone top di gamma 2018, OnePlus 7 Pro che arriverà nei negozi anche con una versione 5G battezzata OnePlus 7 Pro 5G.

Lo smartphone riprende l'idea di "Fast & Smooth" a lungo ripresa dalla compagnia asiatica nel corso della campagna marketing che ha accompagnato gli utenti all'annuncio di oggi.



Caratterizzato da un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz, OnePlus 7 Pro sfoggia un pannello Fuild AMOLED con aspect ratio di 19:5:9, con risoluzione di QHD+ e diagonale di 6,67 pollici con vetro curvato ai bordi. La densità del display è di 516ppi, quanto basta per mostrare 4,49 milioni di pixel. Confermato anche il supporto all'HDR10 ed HDR10+, che miglioreranno in maniera significativa la visione dei contenuti. Rispetto ad OnePlus 6, questa nuova generazione sfoggia delle cornici significativamente ridotte su tutti i lati dello smartphone.

OnePlus 7 Pro inoltre ha già ottenuto la valutazione massima (A+) da parte di DisplayMate.



Novità in arrivo anche dal comparto fotografico, caratterizzato da tre lenti ed accompagnato dal nuovo algoritmo UltraShow, che garantirà immagini precise in qualsiasi saturazione e condizione di luminosità e colori naturali.

La lente principale è da 48 megapixel con stabilizzazione ottica delle immagini, accompagnato da teleobiettivo con lunghezza focale da 78 millimetri da 8 megapixel con apertura focale di f/2.4 ed un obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel con lente che arriva a 117° ed apertura f/2.2.

Presente anche il nuovo sistema di autofocus con modo intelligente PDAF, CAF e metodi di Laser Focusing che consentono di ottenere immagini ad alta qualità sia di giorno che di notte.

La lente frontale invece è coperta da vetro zaffiro, con meccanismo di apertura testato fino a 300.000 volte, il che vuol dire che può essere aperto e chiuso fino a 150 volte al giorno per più di cinque anni.



Sotto la scocca troviamo il nuovo Snapdragon 855, accompagnato da massimo 12 gigabyte di RAM. Lo storage interno è basato sulla tecnologia UFS 3.0, che garantisce velocità assoluta in termini di caricamento di documenti.

La funzionalità RAM Boost inoltre è in grado di apprendere dalle abitudini di utilizzo e quindi alloca in modo intelligente la RAM a seconda delle applicazioni.



Presente anche il supporto alla tecnologia Wast Charge 30, che consente di ricaricare la batteria da 4.000 mAh dallo 0 al 50% in venti minuti anche durante le sessioni di gioco.



Confermato anche lo Screen Unlock con impronta digitale, ma il nuovo sensore ed il nuovo algoritmo hanno fatto calare il tempo di sblocco a 0,21 secondi.



Rinnovato anche il comparto sonoro grazie a due speaker con tecnologia Dolby Atmos. OnePlus 7 Pro inoltre è anche in grado di fornire livelli multipli di feed aptico e zero ritardo. Presente un sistema di raffreddamento a liquido a dieci strati che evita il surriscaldamento del dispositivo durante le sessioni di gioco, mentre la modalità Screen Recorder consente di mettere in pausa e riprendere le registrazioni delle sessioni mentre si gioca con gli amici.



La nuova Gaming Mode si è evoluta grazie ad alcune impostazioni avanzate professionali, mentre il Fnatic Mode aggiunge nuove feature: DND avanzato, restrizioni alle app in background, potenziamenti della rete con CPU e GPU ottimizzati.



La versione da 5G, battezzata semplicemente OnePlus 7 Pro 5G non sarà disponibile in Italia ed include un'antenna 5G che ha richiesto un redesign dell'NFC.



OnePlus 7 Pro sarà in vendita da martedì 21 maggio ma sarà possibile acquistarlo in anteprima presso i pop-up store che saranno allestiti dal 16 maggio in 21 città europee. In Italia, lo store sarà a Roma (via di Torre Argentina 72) nella giornata di sabato 18 maggio e sarà aperto dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Per quanti non potessero partecipare ai Pop-up, ci sarà una prevendita limitata sul sito di OnePlus nella giornata del 15 maggio, con consegna dei device entro il 22 maggio.



OnePlus 7 Pro nella colorazione Mirror Gray arriverà sul mercato da martedì 21 maggio al prezzo di 709 euro per la versione con 6GB di RAM e 128GB di storage, oppure a 759 euro con 8GB di RAM e 256GB storage.

OnePlus 7 Pro nella colorazione Nebula Blue sarà in vendita da martedì 21 maggio a 759 euro con 8GB RAM e 256GB storage, oppure a 829 euro con 12GB di RAM e 256GB di storage.

OnePlus 7 Pro nella colorazione Almond, infine, sarà disponibile da giugno con 8GB di RAM e 256GB storage