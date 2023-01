OnePlus 7 riceve il suo ultimo aggiornamento: termina il supporto ufficiale

A esattamente tre mesi dalla distribuzione di Android 12 sulla gamma OnePlus 7 grazie alla personalizzazione OxygenOS 12, la società di Pete Lau saluta per sempre la stessa linea di smartphone rilasciando l’ultimo aggiornamento software per OnePlus 7, 7 Pro e 7T.

Purtroppo è giunto il momento di salutare le patch di sicurezza e le nuove feature per la linea di dispositivi mobili top di gamma rilasciata nel 2019: a quattro anni dal debutto internazionale l’update OxygenOS 12 MP3 in arrivo in tutto il mondo segna la chiusura del supporto ufficiale. La società cinese chiude questo capitolo della sua storia distribuendo in Europa la patch dal codice firmware GM1903_11.H.32 per OnePlus 7, GM1913_11.H.32 per OnePlus 7 Pro, HD1903_11.F.18 per OnePlus 7T e HD1913_11.F.18 per OnePlus 7T Pro.

Cosa includono queste build? In realtà non molto, come si evince dal changelog ufficiale:

Sistema

Integrazione delle patch di sicurezza Android di dicembre 2022

Migliorie alla stabilità e alle performance del sistema

Comunicazione

Migliorata la stabilità della connessione alla rete mobile

Sebbene il software di questi smartphone flagship non sia affatto obsoleto, è evidente che l’azienda di Pete Lau intenda spostare tempo e risorse tecniche sulle ultime generazioni di fascia alta e Nord, al fine di soddisfare anche gli utenti che prediligono i device di fascia media. L’unico modo per aggiornare i modelli della gamma OnePlus 7 sarà, quindi, tramite il modding con custom ROM, sebbene ormai la quantità di soluzioni disponibili sia diminuita sensibilmente negli ultimi anni.

Guardando invece al futuro, ricordiamo che in Europa sta per arrivare lo smartphone OnePlus 11 già svelato in Cina.