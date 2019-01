OnePlus 7 si mostra in un leak: borderless e senza notch

Il successore di OnePlus 6T, sicuramente uno degli smartphone più attesi del 2019, si mostra in quella che, se confermata, è probabilmente la sua prima vera apparizione in pubblico.

La foto in questione mostra il OnePlus 7 accanto al suo predecessore 6T, entrambi inseriti in un frame di plastica che ne nasconde parte delle forme. La prima cosa che, ovviamente, salta all’occhio è che il nuovo top di gamma di OnePlus non presenta alcun notch o display forato, è visibile solo una piccola griglia sulla parte superiore.

Questa caratteristica suggerisce che OnePlus 7 potrebbe adottare un meccanismo a scorrimento in grado di occultare la fotocamera frontale e gli eventuali altri sensori. Questo meccanismo potrebbe essere mutuato dalle esperienze di Oppo, che lo ha utilizzato con il Find X, e di Vivo Nex. Sappiamo infatti che le compagnie condividono il medesimo proprietario e già in passato hanno condiviso degli elementi nel design dei loro smartphone.

Ad avvalorare la tesi che si tratti effettivamente di una immagine del OnePlus 7, si aggiungono anche la presenza dello slider per la modalità silenziosa, questa volta di colore rosso, e la presenza del classico widget di OnePlus.