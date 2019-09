OnePlus 7T e 7T Pro arrivano a breve: ecco quali sono le possibili novità

OnePlus 7T e 7T Pro sembrano essere imminenti. Infatti, i rumor descrivono un evento di annuncio più vicino di quanto si possa pensare. Facciamo quindi il punto della situazione su quanto emerso online.

La principale novità di OnePlus 7T e 7T Pro dovrebbe essere la presenza di una tripla fotocamera (48MP + 16MP + 12MP) + flash Dual LED disposti a "cerchio" sul retro. La fotocamera anteriore dovrebbe invece rimanere da 16MP. La parte posteriore dei due smartphone dovrebbe essere quella classica con notch "a goccia", anche se alcune fonti parlano di un possibile display all-screen per OnePlus 7T Pro. Quest'ultimo potrebbe anche non avere la fotocamera "circolare" e disporre di un design "classico" anche sul retro. Per quanto riguarda il "modello base", il pannello dovrebbe essere un Super AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 2K e refresh rate pari a 90 Hz. OnePlus 7T Pro dovrebbe invece avere uno schermo da 6,67 pollici. Insomma, anche a livello di display potrebbero esserci importanti novità.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, la variante più prestante dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna e una batteria da 4080 mAh con supporto alla Warp Charge 30T, che sarebbe in grado di ricaricare lo smartphone al 100% in appena 65 minuti. Il sistema operativo dovrebbe invece essere Android 10 con personalizzazione OxygenOS. Quasi certamente non mancheranno anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi ac passando per la porta USB Type-C. Potrebbe però venire a mancare il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Frosted Silver e Haze Blue. I rumor sulle caratteristiche tecniche sono stati rilanciati anche dal giovane leaker Ishan Agarwal.

OnePlus 7 e 7T Pro dovrebbero essere annunciati il prossimo 26 settembre 2019 in India, ma l'evento globale dovrebbe essere fissato per il 10 ottobre 2019. La disponibilità dovrebbe invece partire dal 15 ottobre 2019. Per quanto riguarda i prezzi, si vocifera di un costo di 549/599 euro per OnePlus 7 e di 709 euro per il modello Pro.