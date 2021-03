OnePlus 7T e 7T Pro ricevono OxygenOS 11 stabile e Android 11: tutti i dettagli

Ora che i problemi a OxygenOS 11 e Android 11 per OnePlus Nord sono stati risolti, gli sviluppatori del colosso di Pete Lau hanno avviato in via ufficiale anche il rilascio dello stesso aggiornamento stabile e completo sugli smartphone OnePlus 7T e 7T Pro: ecco come scaricarlo e il changelog completo.

C’è da dire che la Open Beta è durata più del previsto, ma ciò è dovuto a una serie di problemi con la sua stabilità a causa della presenza di fastidiosi bug, come quelli della Open Beta 3. Nonostante ciò, la pazienza degli utenti possessori dei due smartphone citati appena sopra ha portato i suoi frutti dato che nelle ultime ore sul forum ufficiale lo staff di OnePlus ha annunciato il rollout dell’update Over The Air, inizialmente solo per un numero limitato di utenti che, gradualmente nelle prossime settimane, aumenterà fino a coprirli tutti.

Ma vediamo il changelog completo e tutte le novità in arrivo:

Sistema

Aggiornamento ad Android 11;

Il nuovissimo design dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli;

Ottimizzata la stabilità di alcune app di terze parti e migliorata l'esperienza d’uso;

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione di febbraio 2021;

Pacchetto Google Mobile Services aggiornato a gennaio 2021;

Fotocamera

Aggiornata l'interfaccia utente della fotocamera e ottimizzati alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire un funzionamento più conveniente;

Aggiunto Codec HEVC per ridurre le dimensioni di archiviazione video, acquisire e riprendere di più senza compromettere la qualità;

Aggiunto accesso ad app di terze parti per condividere l'immagine tenendola premuta in anteprima;

Aggiunto l'accesso rapido alla modalità di registrazione premendo e tenendo premuto il pulsante di scatto e facendo scorrere il pulsante;

Introdotta la visualizzazione in modalità time-lapse.

Ambient Display

Stile orologio Insight aggiunto, creata con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Vai su: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio su display ambientale);

Introdotto Canvas always-on display, che può ricavare il contorno del soggetto da qualsiasi foto e visualizzarlo sulla schermata di blocco (Vai su: Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo > Canvas > Scegli l'anteprima della foto e può essere generata automaticamente).

Modalità scura

Aggiunto il tasto di scelta rapida per la modalità oscura, abilitabile tramite impostazione rapida;

Supporto per l'attivazione automatica della funzione e intervallo di tempo personalizzabile (Vai su: Impostazioni > Display > Modalità oscura > Attiva automaticamente > Attiva automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato).

Game Space

Aggiunti nuovi strumenti in gioco per la modalità Fnatic;

Aggiunta la funzione di risposta rapida in una piccola finestra per Instagram, WhatsApp e Telegram;

Introdotta la funzione di prevenzione per tocchi errati.

Shelf

Nuova interfaccia utente;

Aggiunto un widget meteo con animazione più smart.

Galleria

Aggiunta di recente la funzione Storia, che può creare automaticamente le storie settimanali utilizzando le foto e i video locali;

Ottimizzata la velocità di caricamento per migliorare l'esperienza di anteprima dell'immagine.

Rimanendo nel mondo OnePlus, domani arriveranno i nuovi smartphone top di gamma OnePlus 9, 9 Pro e 9R 5G ma anche OnePlus Watch, di cui sono trapelati i prezzi europei.