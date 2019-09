OnePlus 7T, annunciata ufficialmente la data dell'evento di presentazione europeo

Dopo le innumerevoli indiscrezioni, OnePlus ha finalmente svelato in modo ufficiale la data dell'evento europeo di presentazione della gamma di smartphone OnePlus 7T. Gli appassionati del mondo smartphone possono anche vincere l'invito alla conferenza e un pranzo con Pete Lau, CEO di OnePlus.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale dell'azienda cinese: l'evento europeo di presentazione della gamma OnePlus 7T si terrà il prossimo 10 ottobre 2019 in quel di Londra alle ore 17:00 italiane. Per l'occasione, la società cinese ha anche lanciato un concorso con svariati premi. Per tutte le informazioni del caso, vi consigliamo di visitare direttamente i canali ufficiali di OnePlus.

Per il resto, vi ricordiamo che, come riportato anche da TechRadar, la gamma OnePlus 7T sarà annunciata prima in India e negli Stati Uniti d'America, quindi probabilmente conosceremo le caratteristiche tecniche e il design degli smartphone già il prossimo 26 settembre 2019. Insomma, i nuovi dispositivi della società cinese sono ormai imminenti.

I rumor e i leak in merito a OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro non sono di certo mancati durante le ultime settimane. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al nostro "riassunto" delle indiscrezioni su OnePlus 7T, dove potete trovare anche ulteriori informazioni in merito ai possibili prezzi.