OnePlus 7T, oggi è il giorno: come seguire l'evento di presentazione

Manca meno di un'ora e mezza al via ufficiale dell'atteso OnePlus 7T Reveal, l'evento di presentazione del nuovo smartphone top di gamma della società cinese che partirà alle 17:00 italiane. L'intero keynote sarà trasmesso in streaming e potrà essere visto tramite il player presente in apertura.

Come detto in precedenza, il piatto forte dell'evento dovrebbe essere il nuovo OnePlus 7T, che a giudicare dalle informazioni trapelate dal produttore dovrebbe includere uno schermo Fuild AMOLED con refresh rate di 90 Hz, un claim che è stato ripreso anche negli inviti inviati alla stampa. Sul resto delle specifiche tecniche sul web sono emersi tanti rumor ed ormai manca davvero poco per le conferme o smentite di rito.

Un altro prodotto che potrebbe finalmente vedere la luce oggi è la OnePlus TV di cui ha a lungo parlato il CEO Pete Lau, il quale ha affermato che in fase di progettazione gli ingegneri hanno ascoltato i feedback degli utenti e sono partiti dalla qualità dell'immagine e dal sonoro come punti cardine intorno ai quali è stata sviluppata l'intera esperienza utente, che potrebbe basarsi su una versione personalizzata di Android TV.

Everyeye ovviamente seguirà l'evento in diretta, l'appuntamento è alle 17:00 su queste pagine per tutte le notizie sui nuovi prodotti.