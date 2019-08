OnePlus 7T, la possibile scheda tecnica: conferme per il display 2K

Dopo il leak di qualche giorno fa, il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 7T trapela nuovamente in rete, mostrando i miglioramenti che la società ha intenzione di introdurre rispetto ad OnePlus 7 e 7 Pro.

Secondo quanto riportato, il 7T sarà basato sul processore Snapdragon 855+ di Qualcomm, una versione potenziata dell'855 che è presente sullo smartphone dello scorso anno. L'SoC dovrebbe essere accompagnato da 8 gigabyte di RAM, mentre a livello di memoria sarà possibile scegliere due opzioni di storage: 128 e 256 gigabyte.

A livello estetico, lo smartphone sfoggerà uno schermo da 6,55 pollici 2K Super AMOLED con refresh rate di 90Hz, un upgrade significativo rispetto a quello da 6,41 pollici FHD+ Optic AMOLED da 60 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 7T manterrà la fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre quella principale dovrebbe essere da 48 megapixel, accompagnata da un sensore da 16 megapixel ed uno da 12MP. Le telecamere saranno anche in grado di registrare video wide-angle ed a 960FPS in slow motion.

La batteria invece dovrebbe passare da 3.700 a 3.800 mAh.

Non sono disponibili invece molti dettagli su OnePlus 7T Pro, ma si parla di una batteria da 4.080 mAh ed il processore Snapdragon 855.

I due smartphone dovrebbero arrivare nelle colorazioni Frosted Silver ed Haze Blue. Previsto anche spazio di archiviazione cloud per un anno.