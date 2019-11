OnePlus 7T Pro McLaren Edition: la limited è disponibile su Amazon Italia

OnePlus 7T Pro è disponibile all'acquisto da qualche settimana, ma finora non era ancora possibile acquistare quella definita da molti come "la limited edition dal prezzo accessibile", ovvero la McLaren Edition dello smartphone dell'azienda cinese. Ebbene, da oggi questa prestigiosa variante è finalmente disponibile online.

In particolare, OnePlus 7T Pro McLaren Edition viene attualmente venduto a un prezzo di 859 euro su Amazon Italia. Le prime spedizioni partiranno l'8 novembre 2019. Vi ricordiamo che questa speciale variante monta delle specifiche molto simili rispetto a quelle della variante Pro standard, ma si differenzia dall'edizione base principalmente per pack di vendita e design. La novità principale risiede nella backcover, che rimane in vetro ma dispone di una particolare lavorazione che lascia intravedere una finitura che ricorda la trama dei volanti delle McLaren.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855+, un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate di 90 Hz e design all-screen, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna non espandibile, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.6) + 16MP (f/2.2, grandangolare) + 8 MP (f/2.4, zoom 3x), una fotocamera frontale da 16 MP (f/2.0) e una batteria da 4085 mAh.

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di OnePlus 7T Pro McLaren Edition.