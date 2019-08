OnePlus 7T Pro: ecco le presunte specifiche e la data di annuncio

Nonostante l'uscita di OnePlus 7 Pro sia avvenuta solamente pochi mesi fa, sembra sia già giunta l'ora di parlare della classica "variante potenziata" del succitato smartphone: OnePlus 7T Pro. Infatti, sono iniziate a trapelare online alcune indiscrezioni in merito alla presunta data dell'evento di annuncio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, il noto leaker Max J, conosciuto soprattutto per le informazioni legate ai dispositivi Samsung, afferma che OnePlus 7T Pro farà il suo debutto il prossimo 15 ottobre 2019. D'altronde, la data diffusa dal leaker va ad allinearsi al solito periodo in cui l'azienda cinese annuncia la variante T dei suoi smartphone. Questo avviene dal 2016 ed è quindi molto probabile che l'indiscrezione sia veritiera. Questa volta, però, sembra che OnePlus abbia deciso di anticipare di qualche giorno l'evento, visto che in genere la società cinese annuncia i suoi nuovi flagship a fine ottobre o metà novembre.

OnePlus 7T Pro dovrebbe essere spinto da un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, affiancato da un minimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non dovrebbe però mancare la variante da 12/256GB. Il design non dovrebbe differire troppo da quello di OnePlus 7 Pro, con il modello T che dovrebbe mantenere anche lo schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con refresh rate di 90Hz e il meccanismo per la fotocamera pop-up. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 Q con personalizzazione Oxygen. Infine, la batteria dovrebbe essere da 4000 mAh.