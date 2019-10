OnePlus 7T Pro ufficiale: lo schermo da 6,67 pollici pensiona il notch

A poche settimane dalla presentazione di OnePlus 7T, la società cinese annuncia oggi il nuovo smartphone della linea, l'OnePlus 7T Pro, che va a completare l'offerta top di gamma 2019.

Come schermo troviamo un pannello Fluid AMOLED da 6,67 pollici QHD+ con refresh rate di 90Hz e supporto all'HDR10+, racchiuso in uno strato di vetro leggermente curvato ai bordi. Il display ha una densità di 516 pixel per pollici, ed offre una risoluzione di 3120x1440 pixel che permetterà di godere a pieno delle immagini e del testo presente sullo schermo.

A livello fotografico, sulla scocca posteriore troviamo una tripla lente. L'obiettivo principale è dotato del sensore IMX586 da 48 megapixel di Sony, con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell'immagine che garantisce foto e video ricchi di dettagli. L'obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel invece offre un campo visivo di 117° ed è perfetto per i paesaggi, le foto di gruppi e gli spazi angusti. Infine, il teleobiettivo da 8 megapixel ha uno zoom ottico da 3x con apertura f/2.4 ed è dotato anch'esso di stabilizzazione ottica dell'immagine.

Ovviamente è presente la modalità ritratto, attraverso cui gli utenti potranno scegliere tra due distinte lunghezze focali che producono un effetto pari a quello delle fotocamere professionali.

In OnePlus 7T Pro è disponibile anche la nuovissima modalità Macro, che consente di scattare foto a soli 2,5 cm di distanza, mentre la Nightscape Mode combina foto da più frame a varie esposizioni in uno scatto unico con una gamma dinamica più ampia.

Nel nuovo comparto fotografico è anche presente il nuovo sistema di stabilizzazione ibrido (HIS).

La fotocamera frontale a scomparsa è invece da 16 megapixel e si attiva quando necessario: è questa la novità più importante a livello estetico rispetto ad OnePlus 7T, che invece ha il notch a goccia.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 855+, con tanto di riconoscimento dell'impronta e del viso.

OnePlus 7T Pro arriva con 256GB di storage interno ed anche con la Fnatic Mode che trasforma il cellulare in una vera e propria console da gioco, in cui le notifiche vengono bloccate e le prestazioni ottimizzate per esperienze di gaming fluide.

La batteria è da 4085 mah e grazie alla Warp Charge 30T può ricaricarsi velocemente: OnePlus promette un'intera giornata di autonomia con mezz'ora di ricarica.