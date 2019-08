OnePlus 7T trapela in rete: notch e tripla telecamera posteriore

A pochi mesi dal lancio di OnePlus 6T, trapela in rete la prossima generazione di smartphone top di gamma del colosso cinese, che con ogni probabilità si chiamerà OnePlus 7T. A pubblicare i rumor, conditi da render e presunte immagini, il sito web Pricebaba, secondo cui la presentazione degli smartphone sarebbe in programma il 26 Settembre.

Nel corso dello stesso evento dovrebbe vedere la luce anche OnePlus TV, di cui si è a lungo parlato nel corso dell'ultimo weekend.

OnLeaks inoltre menziona anche una variante McLaren "Senna" Edition di OnePlus 7T, ma al momento non sono arrivate informazioni a riguardo.

Pricebaba conferma alcune indiscrezioni precedenti che parlavano di una tripla fotocamera posteriore montata su OnePlus 7T, accompagnata da un doppio flash LED, il che rappresenterebbe un aggiornamento significativo dal momento che OnePlus 6T includeva solo due sensori. La scocca dovrebbe essere curva e realizzata in vetro, proprio come il predecessore, con tanto di logo OnePlus al centro.

Passando alla scocca anteriore, lo smartphone dovrebbe mantenere il notch a goccia d'acqua, con il display AMOLED Full HD+ Optic che misurerà circa 6,5 pollici. Le dimensioni del telefono saranno di 161,2 x 74,5 x 8,3 mm. Nella tacca frontale dovrebbe essere presente una sola fotocamera per i selfie.

Fronte porte e pulsanti, sul lato destro dovrebbe essere presente il tasto per l'accensione, mentre sulla sinistra gli utenti troveranno quelli del volume. La ricarica, a giudicare da quanto emerso, avverrà tramite un ingresso USB-C montato sulla parte sottostante, in cui sarà presente la griglia dell'altoparlante ed lo slot per la scheda SIM.

A livello hardware, è lecito attendersi il chipset Snapdragon 855+ accompagnato da massimo 8GB di RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione, non espandibile.