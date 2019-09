OnePlus 7T è molto vicino: presentazione il 26 Settembre

OnePlus ha da poco annunciato tramite il proprio sito web che il 26 Settembre svelerà OnePlus 7T, il nuovo smartphone di punta per la seconda metà dell'anno. La data di lancio potrebbe però riferirsi solo a mercati come India e Stati Uniti, mentre gli utenti del Regno Unito ed Europa potrebbero essere costretti ad aspettare il 10 Ottobre.

Proprio la data del 10 Ottobre compare sulla pagina web, e fa riferimento ad un evento in Uk. Al momento però stiamo parlando solo delle presentazioni e non è detto che gli appuntamenti in questione si riferiscano anche al lancio effettivo.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, il dispositivo dovrebbe essere molto simile ad OnePlus 7, con degli aggiornamenti significativi a livello di specifiche tecniche. Il design invece con ogni probabilità resterà immutato.

OnePlus non è nuova a strategie di questo tipo e storicamente i dispositivi della gamma T sono sempre state versioni incrementali dei top di gamma.

Il sito web menziona anche un refresh rate di 90Hz, che è presente su OnePlus 7 Pro e che evidentemente è destinato ad arrivare anche sulla versione T. Al momento non sono arrivate conferme sul possibile display 2K.

L'appuntamento è quindi fissato tra dieci giorni esatti, vi terremo aggiornati con tutte le notizie del caso.