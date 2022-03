OnePlus 8, 8 Pro e 8T si aggiornano ad Android 12: preparate gli smartphone!

Il breve periodo di disponibilità della Open Beta di OxygenOS 12 su OnePlus 8 si è concluso ufficialmente con il lancio definitivo dell’aggiornamento stabile per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, 8T e anche per OnePlus 9R, appartenente alla gamma successiva ma aggiornatosi solo in queste ore.

Tramite il forum ufficiale OnePlus, la società ha confermato il debutto tra Stati Uniti e India dell’update stabile per OnePlus 8, 8 Pro e 8T, dove si presenta con i numeri firmware IN2015_11.C.11 e IN2025_11.C.11. Sul portale dell’azienda non vengono riportati gli aggiornamenti europei, ma il debutto dovrebbe avvenire sempre nel corso delle prossime ore o settimane. Difatti, Pete Lau e soci hanno chiarito che questa prima fase di lancio sarà dedicata esclusivamente a coloro che hanno partecipato alla Open Beta; dopodiché, ottenute anche le autorizzazioni in Europa, OxygenOS 12 godrà della diffusione globale.

Ma quali sono le novità in arrivo, esattamente? Eccovi il changelog integrale:

Sistema

Ottimizzate icone desktop con texture migliorate, usando un design ispirato a materiali tutti nuovi che unisce luci e layer

Risolto problema che causava la chiusura anomala delle app in background in circostanze specifiche

Risolto bug che non consentiva di rispondere alle notifiche in arrivo

Risolto problema con i permessi utilizzando app fotocamera di terze parti

Tema Scuro

Il tema scuro ora supporta tre preset

Shelf

Nuovi stili per le Card, che rendono i dati più facili da leggere

Nuova Card per il controllo degli auricolari con regolazione one-click per gli accessori Bluetooth

Nuovo accesso a OnePlus Scout (ricerca universale)

Nuova Card in Shelf per OnePlus Watch

Work Life Balance

Funzionalità ora disponibile a tutti

La versione 2.0 è in grado di cambiare profilo in base alla posizione, alla rete Wi-Fi, o all'ora, e permette di personalizzare le notifiche delle app

Galleria

Possibilità di cambiare layout con un pinch a due dita

Riconoscimento automatico delle foto migliori

Ritaglio automatico delle miniature in base al soggetto

Canvas AOD

Nuovi stili di linea e colori

Nuovi pennelli e tratti, supporto alla regolazione del colore

Miglioramento dell'algoritmo di riconoscimento del volto

Rete

Risolto problema che non consentiva di connettersi automaticamente al Wi-Fi

Bluetooth

Risolto problema che in determinate circostanze non consentiva la riproduzione con le cuffie wireless

Bug noti

Il font dell'orario è più piccolo. Si può tentare la "pezza" sistemandolo manualmente o cancellando e aggiungendo nuovamente il widget

L'app Telefono potrebbe essere rimpiazzata, nel dock, dall'app Contatti. Si possono ristabilire le posizioni manualmente

Nel mentre, la gamma OnePlus 9 ha ricevuto l’aggiornamento di marzo 2022.