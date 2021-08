OnePlus 8, 8 Pro e 8T ottengono nuovo update: ecco le Bitmoji su Ambient Display

Recentemente abbiamo visto nel dettaglio l’ultimo update a OnePlus Nord 2 5G con tante migliorie interessanti per la fotocamera, ma non è l’unico smartphone del brand di Pete Lau a ricevere un aggiornamento in questi giorni: anche la gamma OnePlus 8 sta ottenendo una patch contenente parecchie novità.

Come da prassi, l’annuncio del rilascio dell’aggiornamento è giunto tramite il forum ufficiale OnePlus, dove lo staff ha pubblicato anche il changelog completo e i dettagli relativi al numero di versione del firmware. In Europa si tratta della versione 11.0.8.8.IN21BA di OxygenOS per OnePlus 8 e 11.0.8.8.IN11BA per OnePlus 8 Pro, mentre per OnePlus 8T si tratta della versione 11.0.10.10.

I contenuti del nuovo firmware, però, sono i medesimi:

Sistema

OnePlus Buds Pro adattate e dotate di nuove potenti funzionalità;

Aggiunta la funzione screenshot per AOD (Always On Display);

Corretto il problema dei gesti di navigazione in alcune scene;

Migliorata la stabilità del sistema e corretti problemi noti;

Aggiornamento alla patch di sicurezza Android di agosto 2021;

Fotocamera

Ottimizzato l'effetto della modalità ritratto della fotocamera anteriore;

OnePlus Store (per OnePlus 8T solo India)

Un modo intuitivo e comodo per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto facilmente, scoprire vantaggi riservati ai membri OnePlus e acquistare prodotti OnePlus (si prega di notare che può essere disinstallata);

Ambient Display

Aggiunte Bitmoji AOD, co-progettate da Snapchat, che animeranno l'Ambient Display con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono attorno a te (Percorso: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio su ambient display > Bitmoji)

Nel mentre, la stessa gamma di smartphone ha ottenuto il supporto a video HD e HDR su Netflix.