OnePlus 8 e 8 Pro: OxygenOS Open Beta 3 causa il ripristino dei dati, non installatela!

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sembrerebbero avere molti problemi dopo il lancio della OxygenOS Open Beta 3. Rilasciata qualche giorno fa, sarebbe stata resa disponibile per il download come versione stabile anziché come beta, causando così agli iscritti al programma di prova un ripristino totale del loro smartphone, perdendo tutti i dati.

A segnalarlo sono stati gli stessi utenti nel forum ufficiale di OnePlus che, dopo il rilascio in data 29 ottobre, hanno notato questo grave problema e si sono visti costretti a rassegnarsi al reset del proprio OnePlus 8 o 8 Pro. L’azienda poi ha confermato il disguido con un comunicato ufficiale: “Sembra che alcuni utenti stiano segnalando di aver ricevuto l'aggiornamento Stabile durante l'Open Beta 3, portando a una cancellazione completa dei dati. Queste informazioni sono già state condivise con il team del software in modo che possano essere controllate e indirizzate. Nel frattempo, se ricevi un aggiornamento OTA, conferma due volte se si tratta di un aggiornamento Open Beta. Se non lo è, NON installarlo. Ti consigliamo vivamente di eseguire il backup dei dati chiave tramite un servizio cloud, eseguire un backup completo tramite OnePlus Switch e trasferirlo su un computer o un'unità USB per una doppia assicurazione”.

Insomma, se anche voi siete utenti iscritti al programma beta dovrete rassegnarvi poiché i dati, salvo backup esterni, via cloud o nella scheda SD, non sono recuperabili. OnePlus comunque ha già una soluzione al problema: in futuro l’app per gli aggiornamenti di OxygenOS permetterà all’utente di selezionare l’opzione “Conserva dati” per evitare il ripristino del dispositivo.

Ricordiamo inoltre cosa porta questa beta: novità all’interfaccia utente, ottimizzazioni all’Ambient Display e alla Zen Mode, migliorie alla stabilità del sistema, la patch di sicurezza di ottobre e altro ancora. Anche l’ultimo top di gamma OnePlus 8T ha ricevuto l’aggiornamento a OxygenOS 11.0.3.4, anch’esso con diversi fix molto utili; mentre OnePlus Nord ha ricevuto la patch 10.5.9 con feature per Game Space e la modalità Fnatic per il gaming.