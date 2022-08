OnePlus 8 e 8 Pro si preparano ad Android 13: aperte iscrizioni per tester

Mentre OnePlus 10 Pro riceve la prima Open Beta di OxygenOS 13, nuova iterazione dell’OS proprietario basata su Android 13, l’azienda cinese prepara anche OnePlus 8 e 8 Pro alla beta della stessa piattaforma avviando la ricerca di Closed Beta Tester che possano aiutare il marchio a migliorare l'esperienza software.

L’annuncio arriva direttamente dal forum della community OnePlus, dove lo staff ha pubblicato il post in data 13 agosto 2022. Da esso si legge quanto segue: “Stiamo cercando utenti con OnePlus 8/8 Pro per provare la OxygenOS 13 in anticipo, inviando feedback e condividendo suggerimenti per aiutarci a migliorare l'esperienza software per tutti. Il programma Closed Beta ci offre l'opportunità di ascoltare il vostro feedback e di perfezionare o rivedere la nostra strategia. Per questo programma inviteremo 200 persone che soddisfano i requisiti, con un dispositivo OnePlus 8/8 Pro, a partecipare a questo programma Closed Beta”.

Ma attenzione: questi 200 slot sono disponibili esclusivamente per gli utenti indiani, disposti ovviamente a installare build instabili sul loro smartphone per condurre i test del caso. La scelta di limitarsi a tale mercato è ovvia: l’India è un mercato di riferimento per il brand di Pete Lau, con il maggior numero di amanti della tecnologia pronti a fare di tutto per divertirsi aiutando il marchio. Non è chiaro, al momento della scrittura della notizia, se questa iniziativa verrà allargata poi al mercato occidentale.

Nel mentre, Pete Lau ha rilasciato un clamoroso indizio sul primo foldable OnePlus.