OnePlus 8 e 8 Pro registrano il boom di vendite in Cina, è record

Nonostante siano stati annunciati solo qualche giorno fa, i nuovi OnePlus 8 ed 8 Pro sono stati in grado di battere un nuovo record di commercializzazione nei mercati cinesi. Sempre più utenti si stanno affidando al brand nato alla fine del 2013 da una costola della ben più nota Oppo.

I nuovi OnePlus 8 ed 8 Pro, annunciati solo pochi giorni fa, sono disponibili all'acquisto a partire da oggi. Neanche il tempo di aprire le vendite, che in Cina è stato fatto registrare un record. OnePlus è riuscita a raggiungere i 100 milioni di Yuan (quasi 13 milioni di euro) attraverso la vendita di 20.000 smartphone della nuova serie. E' stato questo il risultato del primo minuto di vendite nel paese asiatico. In Cina, i prezzi partono da 3.999 Yuan (circa 520 euro) e gli ultimi top di gamma stanno già riscuotendo un grande successo.

Le configurazioni disponibili per il OnePlus 8 comprendono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al prezzo di 3.999 Yuan. La variante con 12 GB di RAM e 256 GB costa 4.599 Yuan (circa 600 euro). D'altra parte, il OnePlus 8 Pro parte da 5.399 Yuan (700 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB e 5.999 Yuan (780 euro) per la versione da 12 GB + 256 GB. Si tratta di prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli proposti per il mercato italiano.

L'ingente somma è stata registrata sommando i dati raccolti da tutte le principali piattaforme in Cina. Tra queste, anche i negozi fisici offline, il sito Web ufficiale dell'azienda ed i principali siti di e-commerce.

Questa cifra dimostra l'enorme successo che la giovane società di Shenzen è riuscita a conquistare con l'annuncio dei suoi ultimi top di gamma. Nonostante i prezzi siano i più alti fatti registrare sino ad ora per un dispositivo OnePlus, per molti utenti ciò non ha rappresentato un ostacolo all'acquisto. Questi dati, danno conferma di come OnePlus stia riuscendo a ritagliarsi una fetta sempre più importante di fan al cospetto di marchi ancor più blasonati.

Se volete saperne di più sui nuovi smartphone, non vi resta che leggere la nostra recensione del nuovo OnePlus 8.