OnePlus 8 e 8 Pro ricevono l'update a OxygenOS 11: le novità in arrivo

Dopo l’aggiornamento a OxygenOS 10.5.7 per OnePlus Nord giunto a inizio settembre, ora l’azienda di Pete Lau ha rilasciato anche la versione stable di OxygenOS 11 per i top di gamma OnePlus 8 e 8 Pro dopo diverse settimane di anteprime e beta rese disponibili solo agli sviluppatori: ecco tutte le novità in arrivo.

Visto che a breve anche lo smartphone flagship OnePlus 8T atteso per la presentazione del 14 ottobre dovrà dotarlo come sistema operativo base, la compagnia ha deciso di farlo provare in primis agli utenti di OnePlus 8 per verificare il corretto funzionamento dell’update basato su Android 11.

Le funzionalità in arrivo sono molte: si parla di Ambient Display, modalità Fnatic per il gaming migliorata, una modalità Zen completamente rivisitata e anche tantissimi ritocchi estetici e alle impostazioni dedicate alla privacy. Con un post di annuncio sul forum ufficiale OnePlus, lo stesso staff ha trattato nel dettaglio tutti gli aggiornamenti:

Sistema

Il nuovo design visivo dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli.

La nuovissima interfaccia utente dedicata al meteo supporta i passaggi dinamici tra alba e tramonto: ora puoi avere il giorno e la notte a portata di mano.

Stabilità ottimizzata su alcune applicazioni di terze parti e migliorata l’esperienza utente.

La feature “Game Space”

Nuovi strumenti per evitare disturbi durante il gioco, grazie a tre nuove modalità di notifica: solo testo, notifica e blocco completo.

Funzione di risposta rapida in una piccola finestra per Instagram e WhatsApp.

Nuova funzione di prevenzione del tocco errato. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche.

Display ambientale

Aggiunta la funzione “Display ambientale sempre attivo”, inclusa l'opzione Pianificazione personalizzata/tutto il giorno. (Per impostare: Impostazioni > Display > Ambient Display)

Stile orologio Insight recentemente aggiunto, creato assieme alla Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono. (Per impostare: Impostazioni > Personalizzazione > Stile orologio)

10 nuovi stili di orologio aggiunti di recente. (Per impostare: Impostazioni > Personalizzazione > Stile orologio)

Modalità scura

Aggiunto il tasto di scelta rapida per la modalità scura.

Aggiunto il supporto all'attivazione automatica del Display ambientale e la possibilità di personalizzare l'intervallo di tempo. (Impostazioni > Display > Modalità scura > Attiva automaticamente > Attiva automaticamente dal tramonto all'alba / Intervallo di tempo personalizzato.)

Modalità Zen

Aggiunti 5 nuovi temi (oceano, spazio e altri)

Inclusa la funzione di gruppo nella modalità Zen, per invitare i tuoi amici e abilitarla insieme.

Galleria

Funzione Story supportata, formando automaticamente video settimanali con foto e video in memoria.

Velocità di caricamento ottimizzata e l'anteprima dell'immagine ora è più veloce.

Tutte queste novità arriveranno prima agli iscritti alla OxygenOS 11 Beta per poi giungere anche al resto dei possessori di OnePlus 8 e 8 Pro. La compagnia ha infine assicurato che arriverà anche nel resto dei dispositivi OnePlus: OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 e OnePlus Nord, da noi recensito a luglio.