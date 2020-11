OnePlus 8 e 8 Pro, rilasciato aggiornamento di OxygenOS: cosa c'è di nuovo?

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano di nuovo dopo l’approdo della OxygenOS Open Beta 4, portando a tutti gli utenti OxygenOS 11.0.2.2 con nessuna funzionalità inedita ma con diversi bug fix e l’ormai tradizionale aggiornamento mensile alla sicurezza di Android. Vediamo quali sono i dettagli diffusi anche dall’azienda stessa nel suo forum.

Innanzitutto, è doveroso precisare che le versioni del sistema operativo in questione sono la 11.0.2.2.IN21BA per OnePlus 8 e 11.0.2.2.IN11BA per OnePlus 8 Pro, e che entrambe potrebbero inizialmente non apparire disponibili come aggiornamento over-the-air su Oxygen Updater per tutti gli utenti. Come da prassi, infatti, l’azienda li rilascerà solo per una fetta d’utenza ridotta; solo dopo averne controllato il corretto funzionamento le renderà disponibili per ogni dispositivo.

Ma vediamo il log delle modifiche integrale diffuso nel forum OnePlus:

Sistema

Ottimizzazione dell'esperienza split-screen delle applicazioni;

delle applicazioni; Consumo energetico del sistema ulteriormente ottimizzato e durata della batteria aumentata;

Risolto il bug per cui lo screenshot allargato smetteva di funzionare correttamente;

Sistemato bug per cui la cache delle app non veniva eliminata dopo la loro disinstallazione;

Risolto il bug per cui lo schermo poteva lampeggiare quando si utilizzava lo sblocco dell'impronta digitale;

Risolto il problema per cui la luce Horizon non si attivava normalmente;

Risolto il problema per cui la funzione NFC non si attivava correttamente;

Risolto il bug che non permetteva l’attivazione di Parallel Apps;

Risolto il problema per cui la ventola del caricabatterie wireless Warp Charge 30 non funzionava;

Risolto il problema per cui Play Store non poteva installare alcune app;

Aggiornamento della patch di sicurezza Android a 2020.11;

Rete

Risolto il problema dell’interruzione della rete in alcune app;

Migliorata la stabilità delle funzioni di comunicazione.

Per chi fosse interessato all’acquisto di uno di questi due smartphone OnePlus, vi rinviamo alla nostra recensione di OnePlus 8.