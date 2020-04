OnePlus 8 e 8 Pro trapelano online prima della presentazione: prezzi e specifiche

Dopo l'annuncio della tecnologia di ricarica Warp Charge 30 Wireless, torniamo a parlare della gamma di smartphone OnePlus 8, ma questa volta entriamo nel campo dei rumor e dei leak.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, sono state fatte trapelare online le presunte caratteristiche tecniche complete sia di OnePlus 8 che di OnePlus 8 Pro. Inoltre, non mancano anche indiscrezioni relative ai prezzi europei, che potrebbero essere superiori a quanto si aspettava una certa tipologia d'utenza.

Ebbene, i leak descrivono un OnePlus 8 montante un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz, aspect ratio 20:9, sensore di impronte digitali in-display e supporto all'HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera da 48MP (f/1.75, Sony IMX586, OIS, EIS) + 16MP (f/2.2, ultrawide, 116 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0, Sony IMX471, EIS) e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica a 30W, anche wireless. Non dovrebbe mancare il supporto a 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6 e USB Type-C 3.1. Il sistema operativo probabilmente sarà Android 10 con personalizzazione OxygenOS.

Per quanto riguarda, invece, la presunta scheda tecnica di OnePlus 8 Pro, dovrebbero esserci uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate di 120 Hz, aspect ratio 19.8:9, sensore di impronte digitali in-display e supporto all'HDR10+, un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.78, Sony IMX689, OIS, EIS) + 48MP (f/2.2, ultrawide, 120 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom 3x, OIS) + 5MP (f/2.4, color filter), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.4, EIS) e una batteria da 4510 mAh con supporto alla ricarica a 30W, sia via cavo che wireless, e alla ricarica inversa a 3W. Probabilmente presente la certificazione IP68. Non dovrebbero mancare anche tutte le connettività che abbiamo descritto per OnePlus 8.

Parlando di prezzi e disponibilità, si vocifera di un presunto costo di 729 euro per il modello da 8/128GB di OnePlus 8, mentre la variante da 12/256GB dovrebbe essere venduta a 835 euro. Per quanto riguarda OnePlus 8 Pro, si partirebbe da 930 euro per il modello da 8/128GB, mentre quello da 12/256GB costerebbe 1020 euro. Le vendite dovrebbero partire dal 30 aprile 2020.

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale della gamma OnePlus 8 avverrà il 14 aprile. Vi invitiamo, dunque, a prendere con la dovuta cautela queste informazioni, in quanto si tratta di rumor e leak.