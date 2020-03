OnePlus 8 in arrivo il 14 Aprile: supporterà il 5G ed avrà un display da 120Hz

OnePlus ha da poco annunciato che l'evento di lancio in cui sarà presentata la nuova serie di smartphone top di gamma, la Serie 8, si terrà il 14 Aprile e sarà trasmesso in diretta mondiale. Il produttore ha però anche preannunciato le principali novità che vedranno la luce.

Nel comunicato stampa giunto in redazione, la società asiatica fa riferimento ad una serie completa di dispositivi con connettività 5G, display all'avanguardia e "prestazioni più veloci mai viste prima".

Nel corso del keynote verrà anche mostrato il nuovo schermo con refresh rate a 120Hz, in grado di fornire un'esperienza visiva ancora più fluida e coinvolgente, a cui si aggiungeranno altre entusiasmanti innovazioni.

“Con la serie OnePlus 8, siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di smartphone più potente e più bella di sempre, che combina le funzionalità della rete 5G, un display ad alto refresh rate appositamente progettato e una potente configurazione delle prestazioni. La serie OnePlus 8 porta un’experience davvero burdenless a tutti i nostri utenti, che dal brand non si aspettano altro che i migliori smartphone top di gamma”, ha dichiarato Pete Lau, Founder and CEO of OnePlus. “Anche il più piccolo dettaglio è importante per noi. OnePlus si impegna continuamente per offrire la migliore user experience possibile attraverso i nostri dispositivi top di gamma” conclude Lau.

L'evento prenderà il via alle ore 17:00 e sarà trasmesso sul sito ufficiale di OnePlus e sul canale ufficiale YouTube.

Qualche giorno fa sono trapelate anche le specifiche tecniche complete di OnePlus 8 ed OnePlus 8 Pro.