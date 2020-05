OnePlus 8, avviata la promo bundle gaming: in regalo le Bullets Wireless Z

Dopo aver pubblicato la recensione di OnePlus 8, torniamo a parlare dello smartphone per via di un'interessante promozione dedicata ai videogiocatori.

Comunicato stampa: Milano, 20 maggio 2020: OnePlus, brand globale del settore della tecnologia mobile, ha annunciato oggi un'offerta speciale per l'acquisto di ogni OnePlus 8, pensata per i gamers di tutta Europa.

All'interno di questo bundle, ogni cliente riceverà un paio di Bullets Wireless Z gratuitamente con l'acquisto di OnePlus 8 dal sito ufficiale.

OnePlus si impegna a portare la migliore mobile gaming experience ai propri utenti ed è focalizzata a migliorare passo dopo passo l'esperienza di gioco da smartphone grazie a un display leader del settore, prestazioni veloci e una user experience fluida.

Tuomas Lampen, Head of Strategy, OnePlus Europe, ha dichiarato: "Negli ultimi due mesi, in un momento in cui le persone hanno trascorso più tempo in casa, abbiamo assistito a un aumento medio del 20% dei giochi usati su dispositivi OnePlus della nostra community in Europa. La nuova offerta su OnePlus 8 mira ad aumentare e migliorare ulteriormente la gaming experience della nostra community".

Lo schermo a 90 Hz di OnePlus 8 offre un'esperienza coinvolgente grazie anche all'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865, la batteria da 4300 mAh e un caricabatterie Warp Charge 30T che può alimentare il dispositivo da 1 a 50% in meno di 22 minuti.

Con OnePlus 8, gli utenti possono anche accedere al nuovo rivoluzionario servizio di cloud gaming di Google, Stadia gameplay e godere di una selezione di videogiochi di successo.

Quando OnePlus 8 è abbinato all'ultima versione delle cuffie Bullets Wireless Z con la modalità a bassa latenza e l'immersiva real-time audio experience, ci si può concentrare sulla prossima mossa del gioco, senza alcuna distrazione.