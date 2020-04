OnePlus 8: come vedere l'evento di presentazione e cosa dicono rumor e leak

Ci siamo: manca poco all'atteso evento di presentazione della gamma di smartphone OnePlus 8. L'hype degli appassionati è alle stelle e gli occhi sono tutti puntati sull'azienda cinese.

Come vedere l'evento di presentazione

L'evento di annuncio della gamma di smartphone OnePlus 8 si terrà a partire dalle ore 17:00 di domani 14 aprile 2020 (nelle prime comunicazioni si parlava delle ore 18:00, ma ora sui canali ufficiali si legge 17:00). La diretta streaming verrà effettuata tramite il canale YouTube di OnePlus e attraverso il sito ufficiale dell'azienda cinese. Potete vedere l'evento di presentazione anche direttamente tramite il player presente qui sopra.

Rumor e leak su OnePlus 8

Ovviamente, nel frattempo rumor e leak proliferano online. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, recentemente è trapelata la presunta confezione di vendita che dovrebbe essere utilizzata per spedire lo smartphone a chi lo acquisterà attraverso il pop-up store online. Potete vedere un'immagine della scatola in calce alla notizia.

Sempre stando al leak, all'interno della confezione di vendita ci sarebbero anche tre cover realizzate in collaborazione con l'artista André, noto soprattutto per le sue opere legate a Mr.A. Se, invece, siete interessati alle indiscrezioni relative alla scheda tecnica, ai prezzi e al design di OnePlus 8, vi rimandiamo alla nostra scheda dedicata allo smartphone, dove potete trovare tutte le informazioni del caso. C'è anche qualche "anticipazione" ufficiale.

Vi ricordiamo che, al momento, sono tutte indiscrezioni. Prendete, dunque, queste informazioni con la dovuta cautela, attendendo l'annuncio ufficiale di domani 14 aprile 2020.