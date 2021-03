OnePlus 8, crolla il prezzo su Amazon Italia in vista di OnePlus 9

Gli occhi degli appassionati del mondo smartphone sono ovviamente tutti puntati sull'imminente serie OnePlus 9. Come spesso accade in queste situazioni, iniziano dunque ad arrivare cali consistenti di prezzo per quel che riguarda la precedente generazione. In particolare, il costo di OnePlus 8 è crollato su Amazon Italia.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, lo smartphone viene ora proposto a un prezzo di 499 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia. In ogni caso, utilizzando vari tool esterni di comparazione prezzo, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prezzo del dispositivo è sceso "a picco" nel corso degli ultimi giorni. Infatti, a quanto pare, fino a lunedì 15 marzo 2021 il costo era di 670,60 euro. Insomma, il prezzo è calato di colpo di 171,60 euro.

Non male, considerando che sul portale ufficiale di OnePlus lo smartphone costa 649 euro. La colorazione coinvolta è quella Onyx Black e ricordiamo che il dispositivo monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il resto, al momento dell'annuncio il prodotto costava 719 euro.

Potete approfondire il modello coinvolto mediante la nostra recensione di OnePlus 8, pubblicata ad aprile 2020. Per completezza d'informazione, dovete sapere che non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, il calo di prezzo subito dal dispositivo su Amazon Italia potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.