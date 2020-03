OnePlus 8, OnePlus 8 Lite ed OnePlus 8 Pro: in rete le specifiche tecniche

Dopo la pubblicazione della scheda tecnica di OnePlus 8 Pro 5G, sul web sono emerse le specifiche tecniche anche degli altri dispositivi della lineup.

Secondo quanto riferito da 91mobiles ed Ishan Agarwal, la versione "base" e la Pro di OnePlus 8 saranno accomunati dal processore Snapdragon 865, con 5G abilitato, ma chiaramente il Pro supporterà il dual 5G. I display su entrambe la varianti saranno a 120Hz, e questa non rappresenta certo una novità dal momento che la società ad inizio anno aveva lasciato intendere l'intenzione di puntare su questo tipo di refresh rate. Sulla scocca posteriore invece troverà spazio un modulo fotografico con tripla lente: 48+16+2 megapixel.

Una differenza tra i due è che OnePlus 8 Pro avrà un display con diagonale più ampia, circa 6,65 pollici rispetto ai 6,5 pollici del modello base. E' prevista anche l'integrazione di un sensore 3D ToF per l'effetto bokeh ed il supporto alla ricarica wireless per la batteria da 4.500 mah. Il leaker invece almeno al momento non ha diffuso informazioni in merito alle certificazioni IP ottenute dal dispositivo.

Infine, OnePlus 8 Lite rappresenterà la scelta di fascia bassa. Lo smartphone includerà il processore MediaTek Dimensity 1000 con supporto 5G, ma solo alla banda a 6GHz. Lo schermo ovviamente sarà più piccolo, da 6,4 pollici con refresh rate di 90Hz. E' previsto un prezzo di 515 Dollari.