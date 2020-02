OnePlus 8 Pro 5G: spunta su Twitter la scheda tecnica del top di gamma

Dopo la pubblicazione delle schede tecniche di OnePlus 8 di qualche giorno fa, su Twitter ha fatto nuovamente capolino il modello OnePlus 8 Pro 5G, che conferma in parte i leak emersi nelle ore passate.

A quanto pare lo smartphone sfoggerà una fotocamera principale da 60 megapixel assistita da un obiettivo grandangolare da 16 megapixel ed un teleobiettivo da 13 megapixel. Nel tweet del popolare tipster Sudhanshu1414 si legge anche che non è da escludere un obiettivo grandangolare da 20 megapixel, e teleobiettivo da 12 megapixel.

Sul mercato arriveranno due varianti: una di queste avrà 12 gigabyte di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Entrambe saranno accomunate da un display QHD+ AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz, che sarà garantito anche alla massima risoluzione.

Non sono invece emerse indicazioni in merito al prezzo, ma in molti ipotizzano circa 800 Dollari per il modello base con meno RAM e memoria, e superiore ai 1.000 Dollari per le configurazioni ultratop.

OnePlus nel frattempo ha confermato che il lancio avverrà con un keynote pubblico, nonostante le preoccupazioni legate alla diffusione del Coronavirus che negli ultimi giorni sta seminando il panico anche nel nostro paese e che hanno portato all'annullamento del Mobile World Congress di Barcellona e di altri eventi.