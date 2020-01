OnePlus 8 Pro fa capolino su Geekbench con 12GB di RAM

In attesa del reveal ufficiale, OnePlus 8 Pro trapela nuovamente in rete. Questa volta lo smartphone top di gamma 2020 di OnePlus, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, ha fatto capolino sulla piattaforma di benchmarking Geekbench, che ha svelato parte delle specifiche tecniche.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, che svela il nome in codice "Galilei", lo smartphone è stato testato lo scorso 10 Gennaio ed ha ottenuto un punteggio di 4296 in single-core e 12531 in multi-core, il tutto grazie al processore Snapdragon 865 con clock a 1,8 GHz e soprattutto i 12 gigabyte di RAM che saltano immediatamente all'occhio.

Non è escluso che la versione testata sia quella ultratop, che potrebbe essere accompagnata nei negozi da varianti con 8 e 6 gigabyte di RAM. Tuttavia, è interessante notare come OnePlus stia lavorando ad un dispositivo di questo tipo. Tra le altre specifiche svelate dalla scheda tecnica troviamo la presenza di Android 10 come sistema operativo, il che era praticamente scontato visto che raggiungerà i negozi nel corso del prossimo anno.

Non si tratta della prima volta che si parla di questo dispositivo. Lo scorso Ottobre infatti alcuni leaker avevano affermato che OnePlus 8 Pro potrebbe sfoggiare quattro fotocamere ed un nuovo tipo di display. Staremo a vedere.