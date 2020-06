OnePlus 8 Pro fa meglio del Galaxy S20 Plus secondo DxOMark

DxOMark ha pubblicato la sua recensione approfondita sulle fotocamere del OnePlus 8 Pro ed ha assegnato un punteggio complessivo di 119 punti. Il comparto fotografico ha raggiunto i 126 punti mentre quello video i 103 punti, andando a scavalcare un altro top di gamma di casa Samsung.

Lo smartphone si inserisce proprio un gradino sopra il Galaxy S20+, piazzandosi così al decimo posto nella classifica di DxOMark.

Il OnePlus 8 Pro presenta un comparto fotocamere aggiornato, rispetto al suo predecessore, il 7T Pro. La fotocamera principale presenta un sensore principale da 48 MP , così come quello ultrawide, resta invariato lo zoom 3x rispetto alla precedente generazione in quanto è nuovamente presente lo stesso sensore da 8MP.

Nei test effettuati da DxOMark è emerso che il OnePlus 8 Pro si piazza tra i migliori device in termini di bilanciamento del bianco. Le immagini riprodotte dal OnePlus 8 Pro presentano infatti colori piacevoli e vivaci, un buon rapporto nel bilanciamento dettaglio-rumore della fotocamera principale ed una camera ultrawide che offre scatti dettagliati e colorati.

Dove OnePlus 8 Pro resta ancora indietro rispetto alla concorrenza è nella gamma dinamica in caso di riprese di scene impegnative. Se, da una parte, è stato in grado, di gestire meglio i punti focali di alcune scene all'iPhone 11 Pro Max, dall'altra parte non è riuscito a raggiungere quanto fatto registrare dal Huawei P40 Pro.

Il comparto video risulta essere un ulteriore punto di forza del OnePlus 8 Pro. DxOMark riconosce allo smartphone un’ottima capacità nell'esposizione dei video e dei colori, permettendo così al nuovo top di gamma della casa cinese di piazzarsi nelle prime cinque posizioni.

Insomma, sembra proprio che OnePlus sia riuscita a fare un ottimo salto in avanti rispetto ai precedenti modelli, andando a limare la distanza con gli altri produttori nel campo fotografico, uno dei fattori principali per gli utenti nella scelta di un nuovo device.