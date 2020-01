OnePlus 8 Pro: un nuovo leak conferma tre opzioni per il refresh rate del display

A pochi giorni dalla presentazione del display da 120Hz di OnePlus 8, quest'oggi il sito TrueTech ha pubblicato un leak che ci mostra le opzioni che avranno a disposizione gli utenti. A quanto pare, infatti, si potrà scegliere tra tre diversi refresh rate.

Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, che sarebbe stata scattata ad un OnePlus 8 Pro, gli utenti dal menù "Screen refresh rete" potranno impostare le modalità a 60, 90 ed ovviamente 120Hz.

Ovviamente ognuno di questi avrà un impatto diverso sulla durata della batteria: scegliendo i 60 Hz, OnePlus è in grado di garantire un'autonomia più elevata, mentre i 120Hz comporteranno un assorbimento di energia più elevato. L'opzione a 90 Hz, invece, rappresenta quella più bilanciata sia in termini di fluidità dell'interfaccia grafica ed in generale delle animazioni mostrate su display, che di autonomia.

OnePlus già in sede di presentazione del display ha affermato che nella nuova gamma di smartphone implementerà la funzione di motion smoothing, per fornire agli utenti refresh rate più elevati durante la visualizzazione dei filmati in maniera analoga a quanto avviene sui TV.

Il leak conferma anche il posizionamento della fotocamera frontale, che sarà integrata in un foro simile a quello presente sugli ultimi Galaxy S10 presente in alto a sinistra del display.