OnePlus 8 Pro potrebbe avere quattro fotocamere ed un nuovo display

A poche settimane dalla presentazione di OnePlus 7 ed OnePlus 7 Pro, emergono sul web le prime indiscrezioni sulla linea di smartphone top di gamma 2020 di OnePlus, e nello specifico sul modello OnePlus 8 Pro. Secondo quanto riportato, il dispositivo potrebbe abbandonare la telecamera frontale a scomparsa.

Con OnePlus 8 Pro infatti la società cinese potrebbe introdurre un sistema fotografico frontale simile all'Infinity-O di Samsung, caratterizzato da un foro nello schermo come mostrato nel render presente in calce e pubblicato dal popolare leakster OnLeaks.

Ciò che salta all'occhio però è il retro dello smartphone, su cui è presente un modulo fotografico verticale leggermente più grande rispetto a quello attuale, ed accompagnato da un nuovo quarto sensore. Nei leaks quindi si ipotizza l'integrazione di ben quattro fotocamere posteriori: un sensore principale, un teleobiettivo per lo zoom, un chip grandangolare ed un sensore Time-of-Flight per le immagine bokeh ed una modalità ritratto migliorata. Ovviamente il tutto abbinato ad un flash LED ed un sistema di autofocus laser come quello presente in OnePlus 7T Pro di quest'anno.

Chiaramente siamo ancora nel campo delle indiscrezioni ed al momento appare improbabile ottenere delle conferme ufficiali. La presentazione infatti non è dietro l'angolo e bisognerà attendere ancora qualche mese per le prime informazioni "reali". Il leak però è stato pubblicato da uno dei leaker più affidabili del mercato.