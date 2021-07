OnePlus 8 Pro in sconto su Amazon: raggiunto il nuovo minimo storico

Torna nuovamente in offerta su Amazon l'OnePlus 8 Pro. L'e-commerce di Jeff Bezos, infatti, in giornata odierna propone uno sconto molto interessante sullo smartphone targato OnePlus, con possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM+256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Alexa Hands-Free, Dual Sim, 5G, Verde (Glacial Green): 637,27 Euro (698,44 Euro)

Come dicevamo poco sopra, è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 127,46 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna è garantita per domani, giovedì 15 Luglio 2021, per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon dà anche la possibilità di aggiungere la McAfee Total Protection per 3 dispositivi per 1 anno al prezzo di 54,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Ovviamente lo smartphone in questione beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. La spedizione è ovviamente a costo zero, e può anche essere effettuato il pagamento a rate con Cofidis scegliendo l'opzione dedicata direttamente al check out tra le tante opzioni. La versione in offerta è quella per Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia.