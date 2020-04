OnePlus 8 Pro: segnalati problemi allo schermo, fix in arrivo

OnePlus ci ha abituato nel corso degli anni a mostrare qualche problema di troppo con i suoi device ed anche l'ultimo arrivato, il . OnePlus 8 Pro sembrerebbe non essere esente da difetti. Alcuni utenti hanno segnalato su Reddit e sui principali forum dell'azienda l'emergere di alcune problematiche relative allo schermo dello smartphone .

Una striscia verde comparirebbe in una parte del display quando ci si trova in condizioni di bassa luminosità. Stando ad alcune immagini pubblicate, la tendenza al verde sarebbe abbastanza evidente.

Un problema simile sarebbe comparso anche sul Samsung Galaxy S20 Ultra, a seguito di un aggiornamento software rilasciato in questi giorni. Gli schermi implementati sui device OnePlus sono forniti da Samsung, quindi i due problemi potrebbero essere correlati e risolvibili in maniera congiunta. Non è ancora chiaro se il problema sia legato ad un'anomalia software o ad una problematica più complessa.

Alcuni utenti hanno sottolineato come l'attivazione del DC Dimming riesca a mettere, almeno in parte, una pezza, mentre altri lamentano che la problematica sia ancora più evidente.

OnePlus è a conoscenza del problema ed ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a riguardo: "OnePlus ascolta sempre i feedback rilasciati dagli utenti e si impegna a fornire la migliore esperienza in ambito smartphone. Il nostro team sta attualmente esaminando i rapporti ricevuti per identificare le migliori soluzioni e rilasceremo un aggiornamento non appena sarà pronto. Per quanto riguarda la tinta verde, stiamo lavorando per risolvere questa problematica con un prossimo update".

Da qui nasce spontanea la domanda se convenga acquistare ora il nuovo dispositivo della casa di Shenzen. La scelta spetta ad ogni singolo utente. Ad ogni modo, sarebbe consigliabile attendere e vedere se il futuro aggiornamento del software andrà a risolvere la problematica.

Se ciò non dovesse risolvere la situazione, è possibile che il problema sia a livello di hardware. In tal caso, tutti i OnePlus 8 Pro, attualmente in commercio, potrebbero mostrare la stessa problematica. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la vicenda e cosa deciderà di fare OnePlus.