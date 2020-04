OnePlus 8 Pro: il teardown rivela una piacevole sorpresa

OnePlus 8 e 8 Pro sono stati presentati la scorsa settimana suscitando grande interesse da parte degli utenti. La variante Pro è stata fatta oggetto di test da parte del noto YouTuber JerryRigEverythihng. I risultati si sono rivelati molto interessanti, soprattutto lato riparabilità.

OnePlus 8 Pro potrebbe conquistarsi presto lo scettro di miglior top di gamma dell'anno o per lo meno della prima metà del 2020. Si tratta delloma questo aspetto sembra non aver spaventato gli utenti. In Cina, infatti, è stato battuto un nuovo record di vendita già dal primo minuto. La buona notizia è che, oltre a disporre per la prima volta della certificazione IP68, il OnePlus 8 Pro si è dimostrato molto resistente. Ad ogni modo,

Non che tutti i rischi siano azzerati ma il modo in cui le componenti sono state collegate tra loro permetterebbero di intervenire sul display e sull'interno del dispositivo senza sforzi eccessivi. Il video mostra come il vetro posteriore non sembri essere collegato al telaio tramite alcun cavo. Questo aspetto riduce così il rischio di danneggiamenti nel caso si dovesse tagliare l'adesivo.

La maggioranza delle parti interne del OnePlus 8 Pro risultano modulari e facilmente rimovibili tramite delle semplici viti. Anche la batteria risulta essere facilmente estraibile rispetto a tutti gli altri smartphone in commercio.



Non può essere tutto perfetto però, le note positive terminano qui. Riparare lo schermo, come sempre, equivale a sostituirlo e si rischia di danneggiare il sistema di raffreddamento termico posto sotto di esso. Non è dunque un'operazione semplice ma risulta essere comunque meno complessa rispetto ad altri dispositivi.



Un aspetto interessante del OnePlus 8 Pro è che tutte le componenti risultano essere facilmente raggiungibili. Non ci dispiacerebbe vedere nei prossimi mesi una versione esclusiva del dispositivo con una scocca posteriore del tutto trasparente. Siamo certi che molti la apprezzerebbero.

In attesa di conoscere i piani futuri della società, potete gustarvi la recensione del OnePlus 8 che abbiamo realizzato nei giorni scorsi.