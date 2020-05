OnePlus 8 Pro può vedere sotto alcuni vestiti e oggetti: ecco in che modo

I più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone OnePlus 8 Pro monta un sensore fotografico posteriore chiamato "color filter", che tra l'altro è stato anche abbastanza "criticato" per via del fatto che offre solamente pochi filtri, risultando quindi, secondo molti, poco utile. Tuttavia, ora è stata scoperta una modalità "segreta".

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, la succitata lente da 5MP (f/2.4) è in grado di "vedere" attraverso la plastica. Ad esempio, in un video pubblicato su Twitter da Ben Geskin, il noto leaker ha mostrato il funzionamento di questa modalità "segreta" prendendo in mano una Apple TV, inquadrandola con la fotocamera di OnePlus 8 Pro e attivando il filtro "Photocrom" (l'ultimo disponibile da sinistra verso destra). Il risultato è molto interessante: si riescono a scorgere i componenti interni della Apple TV. Tuttavia, sembra che questo filtro funzioni solamente con gli oggetti in colorazione totalmente nera.

In seguito al diffondersi del video, la curiosità del mondo del Web è incrementata a dismisura e ha portato il noto YouTuber Unbox Therapy a testare questa modalità con i vestiti, per vedere se è in grado di funzionare anche in questo contesto. Lo YouTuber ha quindi preso una scatola di un iPhone e l'ha posizionata sotto alla sua maglietta nera. Attivando il filtro "Photocrom", si riesce a vedere il render dello smartphone "stampato" sul fronte della confezione di vendita. Insomma, sembra proprio che OnePlus 8 Pro disponga di una funzionalità in grado di "vedere" sotto determinati oggetti di plastica e vestiti. In ogni caso, si tratta di una possibilità molto limitata che può avvenire solamente con elementi di colore nero e in determinati contesti.

Tutto fa pensare che si tratti di una modalità non voluta, tanto che OnePlus non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda. Detto questo, è giusto specificare, come è stato fatto da Gizmodo, che non si tratta di una modalità a raggi X, come viene impropriamente chiamata in qualche video.