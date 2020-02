OnePlus 8: in rete le schede tecniche complete dei tre modelli

OnePlus a quanto pare è pronta a svelare i propri smartphone top di gamma per l'anno da poco cominciato, che andranno ad inserirsi nelle stesse fasce di prezzo dei nuovi Galaxy S20 di Samsung. Quest'oggi sul web sono trapelate quelle che potrebbero essere le schede tecniche di OnePlus 8, 8 Lite ed 8 Pro, che dovrebbero essere presentati a marzo.

La pubblicazione è da attribuire ad un rivenditore online, che evidentemente ha avuto modo di mettere le mani in anticipo sulle specifiche dei dispositivi.

OnePlus 8 Lite

Display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz

Processore MTK Dimensity 1000 Octa-core

Tripla telecamera posteriore: 48MP + 16MP + 12MP

Telecamera per i selfie Sony IMX471 da 16MP.

8 GB di RAM LPDDR4X

Archiviazione UFS 3.0 da 128 GB / 256 GB

Batteria da 4.000 mAh, ricarica rapida Warp 30W

Android 10 con OxygenOS 10

OnePlus 8

Display AMOLED FHD + da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, con GPU Adreno 640

Tripla telecamera posteriore: 48MP + 16MP + 2MP, fotocamera per i selfie Samsung GD1 da 32MP

6 GB / 8 GB / 12 GB RAM LPDDR5

Archiviazione UFS 3.0 da 128 GB / 256 GB

Batteria da 4.000 mAh, ricarica rapida Warp 30W

Android 10 con OxygenOS 10

OnePlus 8 Pro

Display AMOLED FHD + da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G, con GPU Adreno 640

Telecamera posteriore da 60MP + 16MP + 13MP

Doppia telecamera per i selfie 3D Samsung GD1 + ToF 32MP

RAM LPDDR5 da 8 GB / 12 GB

Archiviazione UFS 3.0 da 128 GB / 256 GB

Batteria da 4.500 mAh, ricarica rapida Super Warp da 50 W.

Android 10 con OxygenOS 10

La prima cosa che salta all'occhio è la mancanza del supporto per la ricarica wireless, sebbene alcuni rapporti emersi in precedenza davano praticamente per certa la presenza della funzione.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo schermo da 120Hz, che è stato presentato lo scorso mese.