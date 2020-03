OnePlus 8: svelate ufficialmente alcune specifiche dal CEO Pete Lau

In attesa della presentazione definitiva, che avverrà il 14 aprile 2020, Pete Lau, CEO di OnePlus, ha svelato ufficialmente alcune caratteristiche tecniche della gamma di smartphone OnePlus 8.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e come scritto dallo stesso Lau nel forum ufficiale dell'azienda cinese, la prossima serie di dispositivi di OnePlus disporrà di uno schermo con refresh rate pari a 120 Hz, di un processore Qualcomm Snapdragon 865 e del supporto alla RAM LPDDR5 e alla memoria interna UFS 3.0. Non mancherà la connettività 5G, che tra l'altro è stata recentemente fatta vedere in azione durante l'evento OnePlus Snowbot Battle. In parole povere, la società vuole puntare su tutti gli ultimi standard disponibili.

Lau ha spiegato i vantaggi di queste scelte: Snapdragon 865 ha un'efficienza energetica migliorata del 35%, la RAM LPDDR5 riesce ad arrivare a un transfer rate pari a 6,400 Mbps e la memoria UFS 3.0 raggiunge una velocità di scrittura di 1,7000 MB/s. Non mancano inoltre tutta una serie di migliorie legate a questi standard, come il fatto che la RAM LPDDR5 consuma il 45% in meno rispetto alla precedente generazione. Questi sono i principali motivi per cui i maggiori produttori del mondo smartphone stanno iniziando a puntare sui nuovi standard ed è interessante il fatto che il CEO di OnePlus abbia voluto spiegarlo al pubblico.

Insomma, finalmente abbiamo dei dettagli ufficiali su OnePlus 8. Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più: il 14 aprile 2020 non è poi così lontano!