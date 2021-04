OnePlus 8 e TV Samsung da 75 pollici 4K in offerta oggi su Amazon

Anche Amazon rinnova le proprie offerte in giornata odierna, e propone due promozioni molto interessanti su un TV Samsung e su OnePlus 8. Entrambi i prodotti si avvicinano ai minimi storici raggiunti in passato, con prezzi davvero molto interessanti.

Sconti Amazon del 27 Aprile 2021

OnePlus 8 Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black): 458,02 Euro

Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black): 458,02 Euro Samsung TV TU7090 Smart TV 75”, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Black, 2020, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro (1099 Euro)

Su OnePlus 8 la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita entro domani, mercoledì 28 Aprile 2021, per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 4 ore e 28 minuti, ma è anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 91,61 Euro al mese. Viene anche proposta la possibilità di aggiungere la garanzia extra per uno o due anni semplicemente spuntando la casella dedicata.

Discorso analogo anche per il TV Samsung Crystal in lista: in questo caso però la consegna a casa è prevista per giovedì 29 Aprile se si ordina nella prossima mezz'ora. Non è possibile invece effettuare il pagamento a rate, mentre a 41,79 o 62,09 Euro viene data la possibilità di aggiungere la garanzia supplementare.