OnePlus 8 e Xiaomi Redmi Note 8 Pro tra gli sconti di oggi su Amazon

Anche oggi, diamo il via alla nostra carrellata di offerte su Amazon. Il colosso degli e-commerce propone una serie di sconti su diversi smartphone, tra cui troviamo anche OnePlus 8 e Xiaomi Redmi Note 8 Pro, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti se confrontati a quelli di listino.

OnePlus 8, nella colorazione Glacial Green, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, è disponibile a 629,90 Euro, il 5% in meno rispetto ai 664,99 Euro precedenti. Il dispositivo include uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate di 90Hz, una fotocamera tripla ed il supporto al Warp Charge 30T, con supporto Dual sIM ed al 5G. La consegna è garantita entro lunedì 29 Giugno per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 5 ore.

In sconto anche lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, che passa a 267 Euro, l'11% in meno dal prezzo consigliato di 299,90 Euro. In questo caso siamo di fronte ad uno smartphone che si rivolge ad un'altra fascia di mercato, con DotDisplay da 6,67 pollici, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage. Basato sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, il dispositivo include una batteria da 5020 mAh con fast charging a 30W. La variante in sconto è quella globale.