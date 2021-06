OnePlus 8T da 256Gb in offerta su Amazon: si risparmia il 24%

Dopo aver segnalato l'offerta sul Samsung The Frame, Amazon propone uno sconto molto interessante sull'OnePlus 8T, nella versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante.

Di seguito l'offerta:

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 12 GB di RAM + 256 GB di Spazio di Archiviazione, Quad camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Aquamarine Green: 528,33 Euro

Il risparmio quindi è del 24% rispetto al prezzo consigliato di 699 Euro, a fronte di uno sconto di 170,67 Euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti su Amazon dallo stesso modello, su cui viene proposta la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 29 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 37 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

È bene precisare che lo smartphone in questione gode della garanzia italiana, oltre che di quella targata Amazon. Non abbiamo alcuna informazione in merito alla scadenza della promozione, ma come sempre in questi casi e come avvenuto anche in altre circostanze, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Viene anche proposto il pagamento in cinque rate mensili da 105,67 Euro al mese a tasso zero.